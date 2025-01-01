За год объём просроченной задолженности у ИП в Прикамье вырос в 2,6 раза С начала 2025 года — на 45% Поделиться Твитнуть

К началу мая 2025 года просроченные долги индивидуальных предпринимателей, относящихся к малому и среднему бизнесу, достигли 2,4 млрд руб. По данным аналитиков коллекторского агентства «Долговой Консультант», изучавших открытые данные Центробанка России, за первые четыре месяца 2025 года эта сумма увеличилась приблизительно на 750 млн руб., что составляет рост на 45%. С мая 2024 года по апрель 2025 года рост составил около 1,5 млрд руб., или 159%.

Общий объём просроченных долгов ИП по всей России превысил 115 млрд руб., увеличившись на 34% с начала года и на 100% за год.

Текущая ситуация является сложной для индивидуальных предпринимателей, отмечает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства. Спрос на товары и услуги, не относящиеся к предметам первой необходимости, испытывает давление. Не каждый бизнес способен покрыть процентные выплаты по высоким кредитным ставкам за счёт своей прибыльности. Увеличение просроченной задолженности было ожидаемым, однако скорость роста неплатежей выглядит очень интенсивной и приобрела широкомасштабный характер. Аксёнов также добавил, что в некоторых регионах накопленная сумма неплатежей выросла в три раза и более, в то время как общий портфель увеличился менее чем на 3%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.