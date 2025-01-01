В Прикамье простятся сразу с двумя участниками СВО из одного округа Артёма Базуева и Валерия Гизатулина похоронят в один день Поделиться Твитнуть

фото: ТОС "Водники"

На этой неделе, 24 июня, похоронят сразу двух жителей Сивинского округа — Артёма Базуева и Валерия Гизатулина. Они оба родились в 1989 году и погибли во время СВО, сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Уточняется, что Артём Базуев был убит 6 июня при исполнении обязанностей военной службы в зоне СВО, а Валерий Гизатулин — 13 марта.

Церемония прощания с военнослужащими пройдёт 24 июня. С Валерием Гизатулиным простятся в 10:30. Митинг состоится в 11:00 в Сивинском центре культуры и досуга (ул. Советская, 4).

Артёма Базуева в последний путь проводят в 13:00. Митинг состоится в 13:30 в с. Усть-Буб (ул. Центральная, 12-2).

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

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