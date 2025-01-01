Умер построивший экотропу до плато Маньпупунёр пермяк Дмитрий Кириллов Ему было 58 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Чердакова / https://vk.com/nordicural

В Перми скончался Дмитрий Кириллов, который построил 3 км мостовых переходов на 11-километровом экологическом маршруте Печоро-Илычского заповедника.

Экомаршрут длится от реки Печора до плато Маньпупунёр. Как сообщают в группе ВКонтакте «Северный Урал. Походы. Активный туризм на Урале», Кириллов разработал проект тропы, привлёк грантовые средства, собрал более 260 волонтёров из разных стран мира. Кроме того, он руководил волонтёрским лагерем у истока Печоры.





«Сам забил каждую сваю, перетащил своими руками тонны досок и щебня, научил сотни людей работать до седьмого пота на благо природы», — говорится в сообщении.





Кириллов хотел создать масштабный пешеходный маршрут вдоль Уральских гор — Единый Урал: обустроить его горными приютами, маркировать тропы, наладить уборку и вывоз мусора.





«Сейчас мы наблюдаем проект "Большая Уральская Тропа", менее масштабный, но идея та же — создать сеть уральских пешеходных маршрутов. В заповедниках и национальных парках появляется инфраструктура, развивается туризм, создано законодательство, чтобы эти процессы способствовали сохранению природы, а не разрушали ее. Современные тропы и модульные строения стали удобнее и красивее, туристы — чуть более сознательными и экологически грамотными. У истоков этих процессов стояли такие люди, как Дмитрий. Жаль, что он не успел закончить любимый проект. Многое не успел», — добавили в группе «Северный Урал. Походы. Активный туризм на Урале».





Дмитрий Кириллов скончался 21 июня 2025 года, в день летнего солнцестояния.

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