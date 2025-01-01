В Прикамье зажглась «огненная картина» в память о павших в Великой Отечественной войне Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В День памяти и скорби региональное отделение «Единой России» и «Молодой Гвардии» при поддержке Пермского государственного архива социально-политической истории и всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» организовало традиционную мемориальную акцию «Свеча Памяти», в рамках которой из тысячи свечей была выложена «Огненная картина войны», олицетворяющая вклад Прикамья в великую Победу.

Мемориальная акция началась со звука метронома и минуты молчания в память о великом подвиге советских людей, их силе духа и Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками.

С приветственными словами к участникам акции обратился первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев: «В десятый раз мы с вами проводим акцию памяти. 22 июня — чёрная, скорбная дата, разделяющая историю нашей страны на «до» и «после». Это незаживающая рана в каждой семье, эта дата — в наших сердцах, это генетический код. Такое не забыть, а если кто забывает, мы напомним. Мы помним всех, кто защищал и защищает нашу страну, мы помним слова Левитана: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!».

«Очень важно, чтобы все мы — и здесь в Перми, и в Москве, и в Калининграде, и во Владивостоке — в эти дни были вместе, потому что соборность — это то, что не раз спасало наше Отечество. И всё, что происходит сейчас, мы должны не просто наблюдать со стороны, мы должны быть готовы отразить любой удар, и мы это сделаем обязательно. Мы обязательно победим, но нам надо быть вместе. Память о том, что было, сплачивает нас, и это залог наших побед», — добавил заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Андрей Климов.

На памятном мероприятии прозвучали известные стихи и вокальные номера о Великой Отечественной войне. С творческими номерами выступили кадеты школы № 136 им. Я.А. Вагина и воспитанник с педагогом-организатором Пермского Суворовского военного училища.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В этом году символом памяти была выбрана лысьвенская каска образца 1940 года (СШ-40). В довоенный период солдатские шлемы производились на трёх советских заводах — в Ленинграде, Сталинграде и Лысьве. С 1942 года — к этому моменту ленинградский завод оказался в блокадном городе, а сталинградский был разрушен — Лысьвенский металлургический завод (в годы войны — завод № 700) остался единственным предприятием, выпускавшим стальные каски, ставшие символом Великой Победы. В период войны объём производства касок составил более 10 млн штук. В 1967 году на Красной площади был открыт мемориал «Могила неизвестного солдата», а одним из символов главного памятника страны стала лысьвенская каска. В связи с этим указом президента РФ Владимира Путина от 10 сентября 2021 года № 519 Лысьве было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

Благодаря акции «Огненные картины войны», которая реализуется в этом году в рамках городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы», каждый житель города может узнать исторические факты о Великой Отечественной войне, их связи с современностью и стать частью этого значительного события.

Рядом с выложенным из свечей изображением каски состоялось зажжение огненной надписи «Пермь помнит».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Отметим, в ночь на 22 июня свечи памяти о погибших в годы Великой Отечественной зажгли во всех регионах России и 62 странах мира. В акции участвовало более 1,2 млн человек. Сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание — важные направления народной программы и партийного проекта «Историческая память».

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