Пермские госавтоинспекторы в ходе погони задержали нетрезвого водителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе городского управления МВД рассказали о погоне, которую однажды утром в Перми устроил наряд полка ДПС за водителем автомобиля «Лада Приора», не пожелавшим останавливаться. Нарушитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться.

Сотрудники правоохранительных органов начали преследование автомобиля, включив сирены и проблесковые маячки. К процессу задержания присоединились ещё три патрульные машины. Водитель легкового автомобиля был остановлен.

За рулём оказался молодой человек 2001 г.р. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, которое выявило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,61 промилле, что значительно превышает разрешённый предел. Помимо этого, у водителя отсутствовало водительское удостоверение.

В отношении правонарушителя было оформлено девять протоколов об административных правонарушениях. Помимо вождения в состоянии алкогольного опьянения, в списке нарушений числятся: передвижение по пешеходным зонам, управление транспортным средством, не прошедшим регистрацию, игнорирование сигналов светофора, выезд на полосу встречного движения, а также отказ подчиниться законным требованиям полицейских. За одно из совершенных нарушений суд вынес решение о наказании в виде десяти суток административного ареста.

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