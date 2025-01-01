Оскорбивший на суде свидетельницу пермяк выплатил компенсацию Поделиться Твитнуть

На суде в Перми при обсуждении жилищного вопроса ответчик, не контролируя свои эмоции, публично оскорбил свидетельницу. Он позволил себе назвать её «воровкой» и «фальшивкой», а также обвинить во лжи и продажности. Подобные необоснованные обвинения вызвали у женщины глубокое возмущение, причинив ей нравственные страдания и унижение, что послужило причиной обращения в суд. В иске жительница Перми потребовала от обидчика 100 тыс. руб. в качестве компенсации.

Суд, рассмотрев все детали произошедшего и опираясь на результаты лингвистической экспертизы, признал оскорбительными только два из пяти заявленных высказываний. В результате суд обязал ответчика выплатить потерпевшей 15 тыс. руб. за публичное унижение.

Исполнительный лист был направлен в отдел судебных приставов. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону, должник был предупреждён о последствиях задержки выплаты компенсации. Однако он не спешил исполнять решение суда. Тогда судебный пристав ограничил его право на регистрацию автомобиля и двух объектов недвижимости. Кроме того, должнику был назначен штраф в размере 7% от общей суммы долга за неисполнение финансовых обязательств. В совокупности с арестом банковских счетов и обращением взыскания на заработную плату эти меры заставили должника полностью выполнить решение суда.

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