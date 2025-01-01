За неделю в Перми в ДТП пострадали пять детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 16 по 22 июня 2025 года в Перми зафиксировано 19 аварий на дорогах, в результате которых 24 человека получили ранения разной степени тяжести. В числе пострадавших пять детей. Об этом сообщили в городской ГАИ.

За неделю в краевом центре выявлено 28 водителей, управлявших автомобилем с признаками опьянения, трое из них повторно сели за руль в нетрезвом виде.

Кроме того, 29 водителей управляли транспортными средствами без необходимых водительских прав. Зафиксировано 18 случаев выезда на встречную полосу, 75 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам, и 59 нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям города с настоятельным призывом соблюдать правила дорожного движения, проявлять заботу о своей безопасности и о безопасности других участников дорожного движения.





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