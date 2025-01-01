В Перми прокуратура помогла 34 сотрудникам взыскать с транспортного предприятия долги по зарплате Сумма долга превысила 1,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками коммерческого транспортного предприятия в Индустриальном районе Перми на сумму свыше 1,6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате инспекции, проведённой прокуратурой, был выявлен факт наличия долга по оплате труда перед 34 сотрудниками.

Для защиты и восстановления ущемлённых трудовых прав граждан прокуратурой был реализован ряд мероприятий. Главе компании было направлено представление, а на основании постановления прокурора работодатель был привлечён к административной ответственности в соответствии с ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового права).

В результате предпринятых действий задолженность по выплате заработной платы была ликвидирована в полном объёме.

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