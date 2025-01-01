Названа причина гибели члена экипажа пермского судна «Волгонефть-212» Завершено расследование несчастного случая Поделиться Твитнуть

В Пермском крае Государственная инспекция труда совместно с представителями Министерства труда и соцразвития региона, Социального фонда, а также Пермского крайсовпрофа завершила анализ обстоятельств группового инцидента, случившегося 15 декабря 2024 года с экипажем судна «Волгонефть-212».

Трагическим итогом происшествия стала гибель моториста, причиной которой явилась механическая асфиксия, вызванная попаданием воды в дыхательные пути при утоплении. Кроме того, 11 членов экипажа получили незначительные травмы.

Для выяснения всех деталей и причин инцидента был запрошен отчёт о расследовании аварийного происшествия на море, который проводило Межрегиональное территориальное Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу.

Ключевым фактором, приведшим к трагедии, стало несоблюдение правил безопасности при использовании транспортных средств, а именно нарушение ограничений, связанных с условиями и сезоном плавания, а также управление судном с неполным составом команды.

Дополнительным фактором названа плохая организация рабочих процессов, отсутствие согласованности в действиях между капитаном судна, оператором системы управления судов и капитаном морского порта «Кавказ».

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев отметил, что семья погибшего имеет право обратиться в судебные органы для получения компенсации морального ущерба.

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