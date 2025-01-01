Названа причина гибели члена экипажа пермского судна «Волгонефть-212»
Завершено расследование несчастного случая
В Пермском крае Государственная инспекция труда совместно с представителями Министерства труда и соцразвития региона, Социального фонда, а также Пермского крайсовпрофа завершила анализ обстоятельств группового инцидента, случившегося 15 декабря 2024 года с экипажем судна «Волгонефть-212».
Трагическим итогом происшествия стала гибель моториста, причиной которой явилась механическая асфиксия, вызванная попаданием воды в дыхательные пути при утоплении. Кроме того, 11 членов экипажа получили незначительные травмы.
Для выяснения всех деталей и причин инцидента был запрошен отчёт о расследовании аварийного происшествия на море, который проводило Межрегиональное территориальное Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу.
Ключевым фактором, приведшим к трагедии, стало несоблюдение правил безопасности при использовании транспортных средств, а именно нарушение ограничений, связанных с условиями и сезоном плавания, а также управление судном с неполным составом команды.
Дополнительным фактором названа плохая организация рабочих процессов, отсутствие согласованности в действиях между капитаном судна, оператором системы управления судов и капитаном морского порта «Кавказ».
Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев отметил, что семья погибшего имеет право обратиться в судебные органы для получения компенсации морального ущерба.
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