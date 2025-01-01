Пермский «Амкар» победил в последнем домашнем матче первого круга Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В рамках чемпионата России по футболу второго дивизиона (группа Б) пермский «Амкар» одержал победу над нижнетагильским «Уральцем». Игра, проходившая на домашнем стадионе «Амкара», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Артёмом Котиком с пенальти на 50 минуте встречи.

Благодаря этой победе команда, возглавляемая Андреем Блажко, укрепила свои позиции на вершине турнирной таблицы. Ближайший преследователь — дзержинский «Химик» — отстаёт на три очка. Казанский «Рубин-2» потерял очки в этом туре, увеличив своё отставание от лидера до шести очков.

ФК «Амкар»

Следующий матч «Амкар-Пермь» проведёт 29 июня в Екатеринбурге, где встретится с командой «Урал-2».

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