Бывший министр Пермского края устроился на работу в федеральный Минэк
Игорь Никитин возглавлял краевое минсвязи с 2017 по 2020 год
Игорь Никитин, ранее занимавший пост министра информационного развития и связи Пермского края, с 31 мая приступил к обязанностям врио директора департамента цифровой трансформации в Министерстве экономического развития РФ. Данные об этом размещены на официальном сайте министерства.
Представители Минэкономразвития подтвердили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что именно экс-министр краевого правительства занял эту должность.
В сферу ответственности Никитина теперь входит цифровизация внутренних процессов министерства, а также развитие государственных инфосистем, заказчиком которых выступает Минэк.
На посту директора департамента Никитин сменил Алика Башаева, ранее руководившего краевым АО «ТКО ПРО», который покинул министерство.
Никитин возглавлял Министерство информационного развития и связи Пермского края с 2017 по 2020 год.
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