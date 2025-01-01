Бывший министр Пермского края устроился на работу в федеральный Минэк Игорь Никитин возглавлял краевое минсвязи с 2017 по 2020 год Поделиться Твитнуть

Игорь Никитин, ранее занимавший пост министра информационного развития и связи Пермского края, с 31 мая приступил к обязанностям врио директора департамента цифровой трансформации в Министерстве экономического развития РФ. Данные об этом размещены на официальном сайте министерства.

Представители Минэкономразвития подтвердили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что именно экс-министр краевого правительства занял эту должность.

В сферу ответственности Никитина теперь входит цифровизация внутренних процессов министерства, а также развитие государственных инфосистем, заказчиком которых выступает Минэк.

На посту директора департамента Никитин сменил Алика Башаева, ранее руководившего краевым АО «ТКО ПРО», который покинул министерство.

Никитин возглавлял Министерство информационного развития и связи Пермского края с 2017 по 2020 год.

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