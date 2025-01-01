Акция «Минута молчания» пройдёт в Пермском крае 22 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общенациональная акция «Минута молчания» состоится в Пермском крае 22 июня в 14:15 по местному времени. В этот момент вещание федеральных телеканалов и радиостанций будет приостановлено, а также остановится движение общественного и личного транспорта.

Кроме того, предприятия и организации, где это возможно с учётом технологического процесса, прекратят свою работу.

«Минута молчания» проводится ежегодно в 12:15 по московскому времени во всех регионах России. Эта традиция установлена в память о том, как в 1941 году советским гражданам по радио было сообщено о начале Великой Отечественной войны.

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