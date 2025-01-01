Пермяки не могут улететь из Шарм-эль-Шейха Их рейс по неизвестной причине задерживают на 8 часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пара из Перми Елена и Павел не могут улететь из Шарм-Эль-Шейха. С их слов, рейс по неизвестной причине задерживают на восемь часов. Об этом они рассказали «КП-Пермь».

Как рассказала Елена, в Шарм-эль-Шейх они прилетели 13 июня, но уже через несколько дней им там наскучило, а 40-градусная жара стала невыносимой.

«Поэтому последние три дня мы мечтали вернуться домой. За день до вылета, вечером, увидели, что наш рейс отправится на час раньше и очень этому обрадовались. В полдень выселились из номера, пообедали, взяли еды в дорогу и стали ждать трансфер, и тут наш оператор пишет, что вылет задерживается на 8 часов», — поделилась пермячка.





Она также добавила, что пермский туроператор предупредил их о переносе. В то же время их гид пропал, только через несколько часов он сообщил, что их временно заселят в другую гостиницу. Сейчас пермяки надеются, что на этом сюрпризы закончатся.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.