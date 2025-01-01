Прикамский музей может получить 1 млн рублей на реализацию своего проекта Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 июня Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Пермском крае стартовал конкурс для муниципальных музеев «Прорыв года». Он направлен на поощрение лучшей практики деятельности музеев в территориях края. Победитель получит 1 млн руб. на реализацию проекта. Организатором конкурса выступает министерство культуры Прикамья. Об этом сообщает правительство региона.

Как рассказали в региональном правительстве, заявки будут приниматься до 27 июня. В течение 10 рабочий дней со дня окончания приёма документов комиссия рассмотрит поступившие заявки. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

«Наши музеи хранят много сокровищ и артефактов, которые могут сделать знакомство с историей и культурой региона по-настоящему запоминающимся. Умение современно и интересно рассказать хранящиеся в фондах истории — большой талант, который мы и хотим поддержать новой премией», — отметила Алла Платонова.





Впервые этот конкурс провели в 2024 году. Тогда победителем стал проект Чусовского музея — фестиваль исторической реконструкции «Железный город» с темой археологического наследия территории — традиции работы с металлом здесь имеют тысячелетнюю историю.









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