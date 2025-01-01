Прикамский музей может получить 1 млн рублей на реализацию своего проекта
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 июня
В Пермском крае стартовал конкурс для муниципальных музеев «Прорыв года». Он направлен на поощрение лучшей практики деятельности музеев в территориях края. Победитель получит 1 млн руб. на реализацию проекта. Организатором конкурса выступает министерство культуры Прикамья. Об этом сообщает правительство региона.
Как рассказали в региональном правительстве, заявки будут приниматься до 27 июня. В течение 10 рабочий дней со дня окончания приёма документов комиссия рассмотрит поступившие заявки. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.
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