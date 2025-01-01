В некоторых районах Перми из-за ливня начался паводок Поделиться Твитнуть

В Перми прошёл мощный ливень, с наибольшей интенсивностью в Мотовилихинском районе. В пиковые моменты интенсивность дождя достигала 133 мм в час, а в отдельных местах за один час могло выпасть от 25 до 50% месячной нормы осадков. При этом дождь ещё продолжается. Существует вероятность возникновения подтоплений. Об этом предупреждает ГИС-Центр ПГНИУ.

В сети появляются первые видеозаписи, сделанные очевидцами, демонстрирующие последствия ливневого паводка в Мотовилихинском районе. Эксперты отмечают, что сложившаяся обстановка схожа с ситуацией 11 июня 2011 года, когда в Перми за короткий период времени выпало 39 мм осадков.

Кроме Перми, обильные осадки зафиксированы в Ножовке (31 мм) и Чернушке (17 мм). На других метеостанциях количество выпавших осадков не превысило 6 мм.

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