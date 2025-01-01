Малогабаритные квартиры в Перми за год подорожали на 9,7% Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Небольшие квартиры площадью до 32 кв. м всегда привлекают внимание покупателей, поскольку их стоимость обычно ниже, чем у более просторных объектов. Аналитики портала «Мир квартир» провели анализ в 70 крупных городах России, чтобы определить, как оцениваются малогабаритки на вторичном рынке в разных регионах и как меняются их цены.

За год, с июня 2024 года по июнь текущего года, стоимость квадратного метра в малогабаритных квартирах увеличилась в 61 из 70 исследованных городов и снизилась в 9 городах. Наибольший рост цен зафиксирован в Курске (+36,9%), Ижевске (+19,4%) и Череповце (+17,9%). Наиболее существенное снижение отмечено в Махачкале (–8,8%), Мурманске (–6,9%) и Сургуте (–6,7%). В среднем по стране стоимость квадратного метра увеличилась на 6,5% за год и теперь составляет 129,5 тыс. руб. В Перми цена "квадрата" подросла на 8,3%, до 120,4 тыс. руб.

Средняя цена малогабаритной квартиры на вторичном рынке увеличилась в 59 из 70 городов, включённых в исследование, и уменьшилась в 11 городах. Самый значительный рост наблюдался в Курске (+35,2%), Ижевске (+19,3%), Череповце (+17,3%). Наибольшее снижение отмечено в Мурманске (–7,9%), Махачкале (–7,4%), Сургуте (–6,4%). В среднем по всем городам стоимость объекта выросла на 7% за год и составила 3 554 703 руб. В Перми лот подорожал на 9,7%, до 3 240 554 руб.

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