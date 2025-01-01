Через несколько часов в Прикамье снова может начаться очень сильный дождь Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС — подразделением ФГБУ «Уральское УГМС», 22 июня в Прикамье ожидаются неблагоприятные погодные условия: гроза, ночной и утренний туман, а также интенсивные осадки в ряде районов края в утренние и дневные часы.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупредили, что в связи с надвигающимися неблагоприятными погодными явлениями существует вероятность повреждения электросетей, возникновения аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования заторов и увеличения числа ДТП на дорогах.

Спасатели настоятельно рекомендуют держаться на безопасном расстоянии от линий электропередачи, при отключении электроэнергии отсоединять электроприборы от сети и соблюдать правила пожарной безопасности.

Автомобилистам необходимо придерживаться безопасной скорости и дистанции, избегать резких манёвров и торможений, учитывать состояние дорожного покрытия, а пешеходам проявлять бдительность при пересечении проезжей части.

Во время грозы лучше оставаться в помещении, избегать открытых пространств.

Телефоны экстренных служб: «01» (со стационарного), «101», «112» (с мобильного) — бесплатно.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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