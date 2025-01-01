Пермский край и ДНР будут совместно развивать IT-сектор Соглашение подписано на ПМЭФ-2025 Поделиться Твитнуть

Пермский край и Донецкая Народная Республика намерены совместно развивать цифровые технологии и участвовать в инновационной деятельности. Соответствующее соглашение было заключено между губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и врио председателя правительства ДНР Андреем Чертковым в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщили в пресс-службе краевого кабмина, документ предусматривает активный обмен передовым опытом, инновационными разработками и программным обеспечением, включая сферы здравоохранения и образования. Стороны также планируют совместную работу над укреплением межрегионального сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2025 «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» заключили соглашение о стратегическом взаимодействии. Оно будет касаться исследования, разработки и внедрения инновационных решений на базе искусственного интеллекта.

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