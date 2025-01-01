В манеже «Пермь Великая» заменили покрытие футбольного поля Поделиться Твитнуть

В Перми завершилась модернизация футбольного поля в крытом манеже «Пермь Великая». Компания-подрядчик провела комплекс работ, включающий выравнивание основания и укладку нового покрытия, отвечающего всем нормам и требованиям, предъявляемым к профессиональным футбольным полям, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Представитель компании «Инспорт» (Москва) Андрей Горшков отметил, что новое покрытие значительно превосходит предыдущее по своим характеристикам. Производители постоянно совершенствуют искусственные газоны, стремясь увеличить их износостойкость и максимально приблизить свойства к натуральному газону.

В рамках обновления манежа была также улучшена система освещения.

Первыми оценить обновлённый манеж смогли юные футболисты, принявшие участие в международном турнире «Кубок губернатора Пермского края по футболу». В этом году в соревнованиях участвовали 46 команд из России и Казахстана, собравшие более 750 юных спортсменов.

В ходе соревнований юные футболисты разыграли призовые места в четырёх возрастных группах, и во всех категориях пермские команды вошли в число призёров. Среди игроков 2014 г.р. серебряными призёрами стали представители ДФК «Звезда». В группе 2015 г.р. победила команда краевой академии игровых видов спорта «Амкар», а футбольная школа «Чемпион — Молотов» заняла третье место. В категории 2016 г.р. ДФК «Звезда» завоевал второе место, а команда, составленная из игроков 2017 г.р., заняла первое место.

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