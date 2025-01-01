Жителю Перми в игрушке Лабубу пытались незаконно переслать кактусы Поделиться Твитнуть

фото из telegram-канала Федеральной таможенной службы

В московском Центре таможенного оформления почты таможенники выявили партию черенков кактусов, скрытых в игрушке Лабубу, прибывшей из Таиланда. Об этом сообщил telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС).

При досмотре посылки, адресованной жителю Перми, было обнаружено восемь побегов суккулентов, искусно спрятанных внутри игрушки. Отправитель указал в документах, что пересылает куклу Барби, оценив её примерно в 5 тыс. руб. Черенки были обёрнуты бумагой и помещены внутрь мягкой игрушки. При этом отсутствовали необходимые разрешения для ввоза подобного посадочного материала.

Специалисты Россельхознадзора наложили запрет на ввоз этих растений, в результате чего посылка была отправлена обратно в Таиланд. В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела против получателя. Ему может быть предъявлено обвинение по ст. 16.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение установленных запретов и ограничений.

Важно помнить, что для законного ввоза подкарантинной продукции на территорию Евразийского экономического союза необходимо иметь фитосанитарный сертификат, выданный компетентными органами страны-экспортёра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.