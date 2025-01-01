В Пермском крае потушен пожар, возникший в поселковой поликлинике Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Гайнах произошло возгорание в здании поликлиники, расположенной на ул. Дзержинского. До прибытия пожарных подразделений 73 человека эвакуировались из лечебного учреждения самостоятельно. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Зафиксировано загорание осветительного прибора на первом этаже поликлиники. В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Согласно данным Главного управления МЧС по Пермскому краю, 20 июня на территории Прикамья было зарегистрировано девять пожаров. Два из них произошли в Пермском и Соликамском округах, и по одному — в Перми, Губахинском, Кунгурском, Гайнском и Горнозаводском округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.