Кандидат в губернаторы Прикамья первая в стране открыла специальный избирательный счёт дистанционно Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Людмила Караваева, кандидат на пост губернатора Пермского края от регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», стала первой в стране, кто воспользовался возможностью удалённого открытия специального избирательного счёта. Это стало реальностью благодаря поправкам в избирательное законодательство, и Пермский край, по решению ЦИК РФ, вошёл в число девяти регионов, где тестируется эта новая опция.

По словам Людмилы Караваевой, вся процедура удалённого открытия заняла не более пяти минут. Примерно столько же ушло на установку и настройку приложения. Караваева назвала инновацию очень удобной и современной, экономящей время кандидата.

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