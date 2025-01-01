Кандидат в губернаторы Прикамья первая в стране открыла специальный избирательный счёт дистанционно
Людмила Караваева, кандидат на пост губернатора Пермского края от регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», стала первой в стране, кто воспользовался возможностью удалённого открытия специального избирательного счёта. Это стало реальностью благодаря поправкам в избирательное законодательство, и Пермский край, по решению ЦИК РФ, вошёл в число девяти регионов, где тестируется эта новая опция.
По словам Людмилы Караваевой, вся процедура удалённого открытия заняла не более пяти минут. Примерно столько же ушло на установку и настройку приложения. Караваева назвала инновацию очень удобной и современной, экономящей время кандидата.
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