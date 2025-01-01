В своих профессиональных навыках сомневается 41% работников в Прикамье Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию, проведённому социальной сетью «Сетка» совместно с hh.ru, в Пермском крае 41% работающих граждан испытывают неуверенность в уровне своей квалификации. Почти половина опрошенных уверены, что их профессиональные достижения — это скорее везение и благоприятное стечение обстоятельств, нежели результат упорного труда. Подобное мнение чаще встречается среди начинающих специалистов, однако и среди руководителей высшего звена эта доля значительна — каждый четвёртый.

Большинство участников опроса из Прикамья (57%) считают себя достаточно компетентными, но лишь 13% абсолютно уверены в своих силах, в то время как 44% испытывают некоторую неуверенность.

«Синдром самозванца» может проявляться у работников на разных этапах карьеры. Наиболее часто он встречается у начинающих специалистов (56%) и сотрудников среднего звена (48%), но также распространён среди опытных специалистов и топ-менеджеров (24% и 28% соответственно).

На восприятие себя как профессионала влияет стаж работы. Неуверенность в себе чаще свойственна молодым специалистам до 24 лет (52%) и в возрасте 25-34 лет (40%). Среди опрошенных в возрасте 35-44 лет, 45-55 лет и старше доля сомневающихся в себе значительно ниже (28%, 17% и 15% соответственно). С увеличением возраста и опыта проявления синдрома самозванца становятся менее выраженными.

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