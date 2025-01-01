Запрет соцсетей для подростков поддерживают 42% пермяков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инициатива ограничения доступа к соцсетям для лиц младше 15 лет, разрабатываемая министрами цифровой политики Франции, Испании и Греции, находит отклик у определённой части населения. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение ввести подобный запрет на национальном уровне, если Евросоюз не примет аналогичное решение. Согласно исследованию SuperJob, в Перми 42% опрошенных поддерживают эту идею, отмечая потенциальные риски нежелательных знакомств и негативное влияние соцсетей на учёбу.

Противники запрета (31%) считают, что ограничения неэффективны и могут привести к скрытому использованию соцсетей, что затруднит контроль. Они также подчёркивают, что соцсети являются важным средством общения, и запрет до 15 лет нецелесообразен.

Отношение к данной мере становится более критичным с возрастом: если среди молодёжи до 35 лет поддержка составляет 37%, то среди лиц старше 35 лет она возрастает до 53%.

Среди родителей детей 7-15 лет поддержка запрета ещё выше: 52% согласны с необходимостью введения ограничений, в то время как 28% выступают против.

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