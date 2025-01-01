В Перми скончался учитель информатики высшей категории Виктор Путилов Поделиться Твитнуть

фото: МАОУ «СОШ №146»

Педколлектив пермской школы №146 с прискорбием сообщил о кончине учителя информатики высшей категории Виктора Путилова.

Опытный преподаватель трудился в стенах этой школы с момента её открытия в 1994 году. За годы своей работы Виктор Васильевич был удостоен званий «Почётный работник образования РФ», «Отличник народного просвещения», а также награждён премиями губернатора Прикамья.

В социальных сетях множество бывших учеников и их родителей выражают слова благодарности Учителю. Юрий Айдаров, занимавший ранее пост директора школы №146, отметил, что Виктор Васильевич умел находить подход к детям в освоении математики и информатики, прокладывая для них путь к знаниям.

В некрологе, опубликованном школой, подчёркивается, что Виктор Путилов оставил глубокий след в памяти всех, кто его знал. Он был профессионалом, увлечённым своим делом.

Коллектив школы №146 приносит глубочайшие соболезнования семье и близким своего коллеги.

Церемония прощания с педагогом пройдёт 21 июня.





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