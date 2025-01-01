В честь профессионального праздника пермские кинологи УИС запустили челлендж Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

Сегодня сотрудники кинологических подразделений ГУФСИН России по Пермскому краю отмечают профессиональный праздник. Кинологической службе уголовно-исполнительной системы (УИС) исполняется 116 лет. В честь этого события пресс-служба ГУФСИН разместила видеоролик кинологов УИС и их питомцев со всего региона, запустив своеобразный челлендж.

История праздника берёт начало 21 июня 1909 года. В этот день в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник и школа для обучения дрессировщиков полицейских собак.

Кинологическая служба ГУФСИН России по Пермскому краю является одной из самых больших в регионе. Под руководством начальника кинологической службы Артёма Худякова сотрудники и их собаки, среди которых немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры и ротвейлеры, несут службу.

ГУФСИН России по Пермскому краю

Кинологи обеспечивают высокий уровень подготовки и эффективное использование служебных собак для осмотра транспорта, патрулирования охраняемых объектов, поиска и задержания беглецов, обнаружения наркотиков, взрывчатки, оружия и боеприпасов, а также для участия в оперативно-разыскных и профилактических мероприятиях.

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