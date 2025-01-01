Пик похолодания в Прикамье придётся на 23 июня Воздух станет на 6-7 градусов ниже нормы Поделиться Твитнуть

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В ближайшие дни в Пермском крае ожидается постепенное понижение температуры воздуха, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В субботу, 21 июня, на погоду в регионе продолжит оказывать влияние барическая депрессия, которая будет становиться всё более выраженной. К югу от Перми вероятны дожди и грозы, местами ливни. Дневная температура там достигнет +18…+20˚. В центральных и северных районах ожидается +22…+24˚, а количество осадков будет меньше.

В воскресенье тёплая и насыщенная влагой воздушная масса будет отступать за Урал под натиском арктического вторжения. В центральных и южных районах края дожди не прекратятся, но днём усилится северо-западный ветер, приносящий холод. Ночью температура ещё будет комфортной +12…+14˚, но днём столбик термометра не поднимется выше +13…+18˚ (на севере будет прохладнее, чем на юге). В Перми, вероятно, температура составит +17˚ и ожидаются дожди.

Наиболее холодная погода прогнозируется на 23 июня: ночью +4…+9˚, днём +12…+17˚, в Перми не выше +15˚. Это на 6-7˚ ниже средних значений для конца июня.

Согласно данным Пермского ЦГМС, аналогичная прохладная погода может сохраниться и 24 июня.

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