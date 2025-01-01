Власти Пермского края финансово поддержат творческий бизнес Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае окажут финансовую помощь компаниям, занятым в творческой сфере. Новая форма поддержки для предпринимателей, работающих в регионе в креативном секторе, введена по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.

По мнению главы региона, креативные индустрии становятся новой движущей силой экономики Прикамья. Компании, ориентированные на творчество, создают новые центры экономического роста и помогают формировать неповторимый культурно-экономический облик Пермского края.

Представители креативных индустрий могут подать заявку в Микрофинансовую компанию Пермского края для получения финансирования на выгодных условиях. Обратиться можно в Центр «Мой бизнес» по адресу: Пермь, ул. Ленина, 68, по тел. 8-800-300-80-90 или на сайте mfk59.ru.

Данная поддержка малого и среднего бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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