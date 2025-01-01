Эксперты выяснили, какую недвижимость в Перми можно купить за цену культовых автомобилей Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Роскошные автомобили и элитная недвижимость редко вступают в прямое соперничество за кошельки состоятельных людей; чаще они гармонично дополняют друг друга, подчёркивая высокий социальный статус и уровень жизни. Тем не менее «Яндекс Недвижимость» и «Авто.ру» провели исследование, чтобы выяснить, какую недвижимость в Перми можно приобрести за цену культовых автомобилей — от современных родстеров до роскошных купе и спорткаров.

Mercedes-AMG SL 63 2022 г.в. и дизайнерская квартира в самом сердце Перми

Mercedes-AMG SL 63 последнего поколения — это сочетание изысканного дизайна, передовых технологий и мощного двигателя. Этот родстер создан для тех, кто ценит скорость, комфорт и роскошь. Оснащённый 4-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 585 лошадиных сил, SL 63 разгоняется до 100 км/ч всего за 3,6 сек. Его стоимость в Перми оценивается примерно в 28,5 млн руб.. За несколько меньшую сумму в Перми можно стать владельцем 4-комнатной квартиры площадью более 140 кв. м с эксклюзивным дизайнерским ремонтом. Квартира отличается уникальной планировкой, включает кухню-гостиную, отдельные комнаты, гардеробную и три ванные комнаты. Высота потолков составляет 3,1 м, квартира полностью обставлена мебелью. Дом находится на закрытой охраняемой территории, во дворе имеется парковка. В шаговой доступности — вся необходимая инфраструктура и школа с углублённым изучением английского языка.

Bentley Continental GT 2022 года и просторный двухуровневый пентхаус с дизайнерской отделкой

Bentley Continental GT демонстрирует иной подход к созданию кабриолета. Здесь акцент сделан на комфорте, расслабленности и элегантности. Хотя британский автомобиль не уступает немецкому конкуренту по мощности. Кроме того, Bentley позволяет взять в дорогу ещё двух пассажиров, которые смогут удобно разместиться на заднем ряду. Стоимость этого экземпляра составляет 36 млн руб. За аналогичную сумму в Перми можно приобрести просторный дуплекс площадью 360 кв. м с дизайнерским ремонтом в коттеджном поселке Янтарный, расположенном в 15 км от центра города. В доме два этажа: на первом — кухня-гостиная, кабинет, ванная комната и терраса; на втором — три спальни, две ванные комнаты и гардеробная. На мансардном этаже — свободное пространство для бильярда или тренажерного зала. В цокольном этаже расположены домашний кинотеатр, ванная комната, сауна, котельная и гараж. Дом продаётся с мебелью и бытовой техникой.

Ferrari 612 Scaglietti и 3-комнатная квартира в центре города

Ferrari 612 Scaglietti — первый полностью алюминиевый 4-местный гранд-туризмо этой марки с выдающимся атмосферным V12 мощностью 540 лошадиных сил, выпускавшийся с 2004 по 2011 год. Он сочетает в себе спортивную динамику Ferrari с практичностью: просторный салон, комфорт и престиж. Модель выделяется элегантным дизайном от Pininfarina и эксклюзивностью, так как была выпущена ограниченным тиражом. Цена автомобиля, выставленного на продажу в Перми, составляет около 17 млн руб. За эти же деньги можно приобрести 3-комнатную квартиру площадью 73,3 кв. м в строящемся жилом комплексе бизнес-класса в историческом центре Перми. В доме всего 29 квартир, что создаёт атмосферу уюта. В комплексе предусмотрены подземный паркинг, консьерж-сервис, отдельный вход для курьеров и служб доставки, дизайнерский холл в стиле 5-звёздочного отеля и цветущий сад для жителей.

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