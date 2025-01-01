Эксперты считают Пермский край регионом, где риск перепроизводства новостроек достаточно высок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики федерального портала «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ) провели исследование российских регионов с целью выявления риска возникновения избыточного предложения на рынке новостроек. Оценка положения дел в субъектах РФ базировалась на трёх ключевых метриках: динамике соотношения между объёмами реализации жилья и вводом в строй новых объектов, сопоставлении плановых и фактических показателей реализации квартир, а также изменении средневзвешенной стоимости квадратного метра в новостройках с учётом инфляции.

Пермский край был отнесён к категории регионов с «достаточно высокой» вероятностью кризиса, получив оценку в «-2» балла. Помимо Прикамья, в данную группу вошли ещё 27 регионов: Ленинградская, Новгородская, Свердловская, Новосибирская, Липецкая, Калужская области, Ставропольский край, Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия) и др.

В число субъектов РФ с минимальным риском наступления кризиса перепроизводства новостроек вошёл лишь один регион — Вологодская область. В пяти регионах риск признан высоким. Это Орловская, Пензенская, Челябинская области, Красноярский край и Карачаево-Черкесская республика.

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