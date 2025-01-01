Власти Пермского округа решили снести деревянное здание поликлиники в Кукуштане И построить новое Поделиться Твитнуть

фото администрации Пермского МО

В Кукуштане к концу 2025 года появится новая поликлиника. Об этом заявила глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова.

Новое медицинское учреждение расположится по ул. Уральской, 18ж. На месте будущего строительства снесут старое деревянное здание лечебного учреждения. Подрядчик планирует приступить к работам 25 июня. Ожидается, что в течение года будет возведено современное здание площадью около 400 кв. м.

В период строительства приём пациентов будет временно осуществляться в корпусе, расположенном на ул. Чапаева.

Также Ольга Андрианова сообщила, что продолжится ремонт стационара. В настоящее время завершается процесс выбора подрядной организации. Согласно планам, в ближайшем будущем в Кукуштане введут в эксплуатацию сразу два новых медицинских объекта.

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