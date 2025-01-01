В Прикамье появилась возможность заключать соглашения о перераспределении земли онлайн Поделиться Твитнуть

В Пермском крае внедрена инновационная система, позволяющая заключать соглашения о перераспределении земельных участков в удалённом формате. Для этого используется мобильное приложение «Госключ» и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), сообщает пресс-служба краевого правительства.

Теперь, заказывая услугу «Перераспределение земель и(или) земельных участков, находящихся в муниципальной и частной собственности», пользователь может заверить финальное соглашение непосредственно в «Госключе». По информации Министерства связи Пермского края, это значительно экономит время, упрощает процедуру и исключает необходимость бумажного документооборота.

Технология позволяет подписывать документы электронно. Свыше 20 млн граждан оформили усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП), а 1,8 млн — квалифицированную (УКЭП). Первая применима в ряде ограниченных ситуаций, тогда как вторая подходит для подписания любых документов.

УНЭП чаще всего используется для подачи заявлений на получение государственных услуг, заключения договоров связи, подписания документов, отправленных себе через Госуслуги, оформления кадровых документов и заявлений в негосударственные пенсионные фонды.

С УКЭП спектр подписываемых документов значительно расширяется. Например, она позволяет заверять сделки с недвижимостью, документы для регистрации бизнеса и таможенные декларации.

На сегодняшний день через «Госключ» доступно около 500 услуг, требующих электронной подписи. Приложение активно используют как физические лица, так и организации — более 1,5 тыс. компаний интегрировали его в свои бизнес-процессы. Министерство связи Пермского края заявляет о планах по расширению перечня услуг, доступных через «Госключ».

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