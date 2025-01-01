Выдача новых кредитных карт в Пермском крае сократилась на 57% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2025 года банки в Пермском крае выпустили 20,1 тыс. новых кредитных карт, что на 57,1% меньше по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), предоставленным кредитными организациями, общее количество выпущенных кредитных карт по всей России в мае 2025 года составило 1,08 млн единиц, что на 53,5%, или в 2,1 раза, меньше, чем годом ранее.

Наиболее значительное уменьшение количества выданных новых кредитных карт среди 30 регионов-лидеров по этому показателю наблюдалось в Москве (сокращение на 57,9%), Пермском крае (-57,1%), Московской (-56,7%), Иркутской (-56,1%) и Нижегородской (-56%) областях.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отмечает, что после спада во второй половине предыдущего года в 2025-м ситуация с выдачей новых кредитных карт стабилизировалась. С января по май текущего года ежемесячное количество выдаваемых кредиток колебалось в пределах 1,07-1,11 млн единиц. Однако говорить о завершении периода сокращения выдач, начавшегося в 2024 году, пока преждевременно. Регулятор продолжает проводить жёсткую денежно-кредитную политику, направленную на охлаждение кредитного рынка, включая введение ограничений, касающихся показателя долговой нагрузки (ПДН). В результате, банки проявляют осторожность и ориентируются на заёмщиков с высокой кредитоспособностью. В первую очередь, на получение кредитной карты с желаемым лимитом могут рассчитывать граждане с высоким кредитным рейтингом и ПДН не более 50%.

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