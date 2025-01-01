Военные следователи и офицеры ФСБ провели рейд по Центральному рынку Перми Искали не вставших на воинский учёт бывших мигрантов Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону, а также представители УФСБ России по Пермскому краю и регионального Управления Росгвардии 20 июня провели рейд по Центральному рынку Перми. Мероприятие было связано с выявлением бывших мигрантов, до сих пор не вставших на воинский учёт.

В ходе рейда было выявлено семь экс-мигрантов, получивших российское гражданство, но всё ещё не посетивших военкомат. Эти лица были направлены в военный комиссариат для оформления необходимых документов.

Как сообщили в следкоме, с начала 2025 года в Пермском крае более 900 человек, получивших российское гражданство, были поставлены на воинский учёт.

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