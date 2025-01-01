Военные следователи и офицеры ФСБ провели рейд по Центральному рынку Перми
Искали не вставших на воинский учёт бывших мигрантов
Сотрудники военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону, а также представители УФСБ России по Пермскому краю и регионального Управления Росгвардии 20 июня провели рейд по Центральному рынку Перми. Мероприятие было связано с выявлением бывших мигрантов, до сих пор не вставших на воинский учёт.
В ходе рейда было выявлено семь экс-мигрантов, получивших российское гражданство, но всё ещё не посетивших военкомат. Эти лица были направлены в военный комиссариат для оформления необходимых документов.
Как сообщили в следкоме, с начала 2025 года в Пермском крае более 900 человек, получивших российское гражданство, были поставлены на воинский учёт.
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