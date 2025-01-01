В Перми полицейские задержали подозреваемых в угоне автомобилей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В полицейский участок Мотовилихинского района обратился 24-летний житель Перми, заявив об исчезновении его автомобиля с парковки возле дома по ул. Целинной в ночное время.

Сотрудники уголовного розыска немедленно приступили к розыску пропавшего транспортного средства. Вскоре полицейские обнаружили автомобиль и установили, что к его угону причастны двое ранее судимых жителей Перми, 2005 и 2001 г.р. Молодые люди были задержаны и доставлены в отделение полиции, где сознались в содеянном, объяснив, что угнали автомобиль ради развлечения.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники также причастны к угону ещё одного автомобиля у жителя Мотовилихи. Данный автомобиль тоже был обнаружен.

На молодых людей возбудили уголовные дела. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого — запрет определённых действий.

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