Жителей Пермского края предупредили о сильных дождях 21 июня Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Согласно информации Пермского ЦГМС, 21 июня в некоторых частях Пермского края прогнозируются интенсивные осадки, местами вероятны грозовые явления. Непогода может привести к повреждениям ЛЭП, авариям на объектах ЖКХ, ДТП и пробкам на дорогах.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю советуют в непогоду не приближаться к электролиниям; в случае сбоев в электроснабжении отключить все электроприборы от сети и соблюдать правила противопожарной безопасности.

Автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость и держать дистанцию, избегать резких манёвров и торможения. Необходимо учитывать состояние дорожного полотна при движении.

Во время грозы лучше оставаться дома и не выходить на улицу, не находиться на открытой местности, а укрыться в здании. Находясь на улице, нельзя стоять под высокими деревьями.

При обнаружении малейших признаков пожара, следует немедленно принять меры для его тушения и одновременно сообщить об этом по тел. 8-800-100-94-00 (работает круглосуточно).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.