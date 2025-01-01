«Парты Героев» в память об участниках СВО открыли в Краснокамске Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Краснокамской гимназии №5 прошла церемония открытия «Парт Героев» в память о Николае Вязникове и Алексее Сметанине, участниках специальной военной операции. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на фонд «Защитники Отечества».

На торжественном мероприятии присутствовали близкие и родные павших воинов, представители фонда, в том числе социальный куратор Любовь Смирнова, а также бойцы, прошедшие СВО.

В фонде отметили, что размещение этих парт имеет большое значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, они становятся символом доблести и непоколебимости. Школьники, занимающиеся за ними, будут чтить память героев и стараться быть похожими на них.

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