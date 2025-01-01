В Прикамье выделили 12 квот на выдачу разрешений на временное проживание иностранцев Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Главном управлении МВД России по Пермскому краю 20 июня прошло заседание межведомственной комиссии, посвящённое распределению квот на выдачу разрешений на временное проживание в РФ иностранцам и лицам без гражданства. Обсудили трудовые отношения с привлечением иностранных граждан.

В работе комиссии участвовала Ирина Зройчикова, заместитель главы Государственной инспекции труда в Пермском крае. Она представила данные о процедурах оформления трудовых отношений, реестре неформальной занятости, индикаторах риска и осуществляемых профилактических мерах.

По итогам обсуждения комиссия приняла решение о выделении 12 квот на выдачу разрешений на временное проживание иностранным гражданам.

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