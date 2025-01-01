Алёна Бронникова Стоимость суточного рациона жителя Перми за год выросла на 22% Средняя цена набора продуктов составила 474 рубля Поделиться Твитнуть

Фото: социологическое агентство СВОИ

Социологическое агентство «СВОИ» опубликовало рейтинг 44 российских регионов по средним ценам на продукты, составляющие условный суточный рацион питания «котлета с пюрешкой». В Перми этот показатель вырос с июня 2024 года на 22,5% и составил 474,07 руб.

Это один из самых значительных показателей роста. За год стоимость «котлеты с пюрешкой» сильнее подорожала только в Казани — на 29,2%, Великом Новгороде — 24,5%, Йошкар-Оле и Пскове — по 22,8%. В Нижнем Новогороде, Кемерово и Владивостоке цены снизились на 0,5, 1,3 и 0,1% соответственно. А в Вологде, Абакане, Мурманске и Уфе остались неизменны.

В общем рейтинге, ранжированном от самой низкой к самой высокой цене, Пермь заняла 16 строчку. Лидерами оказались Омск (441,71 руб., +9,3%), Нижний Новгород (442,57 руб.) и Ростов-на-Дону (443,42 руб., +11,9%). Самые высокие цены — в Петропавловске-Камчатском (769,77 руб., +10,9%), Магадане (748,69 руб., +9,2%) и Якутске (744,71 руб., +16,1%).

Всего в рацион входит 31 продукт. На среднюю зарплату по региону пермяки могут купить 165 порций и прокормить почти пять человек.

«Покупка одного набора продуктов в самых маленьких фасовках в среднем в Перми обходится в 3611,39 руб., что на 18,9% дороже, чем в июне прошлого года. Самый дешёвый вариант «котлеты с пюрешкой» в Перми стоит 429,75 руб. (сеть магазинов «Пятёрочка»), а самый дорогой — 568,84 руб. (сеть магазинов «Лента»)», — отмечают аналитики.

Расходы на условный суточный рацион в структуре среднего заработка заняли 18,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамика составила +1,2%. От прожиточного минимума доля «пюрешки» заняла 81,1% (+5,1% к июню 2024 года).

В целом, рост цен наблюдался на большинство позиций продуктовой корзины. Ощутимее всего подорожали картофель (+150,5%) и капуста (+122,9%), а подешевели яйцо (-36,8%) и макароны (-27,5%).

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