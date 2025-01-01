Эксперт ВТБ прогнозирует сохранение в России трёх-четырёх банков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сейчас на рынке эффект масштаба является ключевым фактором эффективности банковского бизнеса. Такое мнение высказал в интервью Business FM на площадке ПМЭФ-2025 первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он отметил, что для масштабирования можно развиваться органически либо ускорить это движение через неорганические способы, но страна будет неизбежно двигаться к модели, где существуют три-четыре банка.

По словам Дмитрия Пьянова, именно поэтому банки стремятся максимально интегрировать финансовые операции клиентов в свои экосистемы, предлагая удобные сервисы и приложения, чтобы клиент оставался внутри банка и совершал больше операций. Особенно это актуально для розничного и малого бизнеса, где привязка к банку через транзакции работает сильнее всего. Он отметил также, что в период высоких ключевых ставок эксперименты с транзакционной привязкой становятся ещё более востребованными: каждый рубль, который клиент оставляет в банке, приносит дополнительный экономический эффект.

Дмитрий Пьянов рассказал, что сейчас основной объём инвестиций ВТБ идёт в продуктовое развитие, внедрение креативных технологий, а также в расширение региональной сети, в том числе в малых городах, и приведение существующей сети к единому стандарту.

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