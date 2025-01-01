Алёна Бронникова В Прикамье пресекли попытки вывести деньги через судебные акты на 250 млн рублей Прокуратура сообщила об итогах деятельности Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Прокуратура Прикамья подвела итоги работы по предотвращению использования судебных актов для необоснованного перечисления денежных средств. С 2023 по 2025 год надзорным органом были пресечены попытки вывести с помощью судебных решений более 250 млн руб.

В некоторых случаях судебные решения используются, чтобы придать видимость легальности полученных средств, которые вовлекаются в оборот с сокрытием настоящего источника их происхождения. Прокуратура с 2023 года приняла участие в 321 деле по ч. 4 ст. 45 ГК РФ в сфере противодействия легализации.

Так, в апреле прошлого года в Мотовилихинском районе суд отказал в удовлетворении заявления организации о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского суда на 317 тыс. руб. в отношении 13 лиц. В октябре по представлению прокурора кассационный суд общей юрисдикции отменил определение Ленинского суда, удовлетворившего требования гражданина о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Кроме того, надзорный орган за указанный период вступил в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ в 115 дел, рассматриваемых в арбитражном суде. В результате были пресечены факты нелегальных финансовых сделок на сумму более 200 млн руб. Суд отказал ИП во взыскании задолженности 40,8 млн руб. по договору займа — краевая прокуратура доказала, что истец не имел реальной финансовой возможности для выдачи этой суммы и составил фиктивный документооборот.

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