В Прикамье предприниматели смогут расплачиваться на Почте России через СБП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Почта России и банк ВТБ объявили о запуске приёма B2B-платежей через Систему быстрых платежей (СБП) на территории всей страны. Официальное соглашение о запуске проекта подписали член правления ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин на площадке ПМЭФ-2025.

Перед официальным запуском решение прошло тестирование в 17 регионах, с декабря 2024 года к новому сервису подключились более 65 тыс. корпоративных клиентов.

«После успешного тестирования было принято решение о масштабировании сервиса на всю страну. Быстрые расчёты между компаниями являются важным фактором для эффективного развития экономики. Внедрение B2B-платежей через СБП ускоряет финансовые операции и повышает оборачиваемость средств, что удобно для бизнеса», — заявил Виталий Сергейчук.

Максим Цыпин добавил также, что результаты пилотного запуска подтвердили высокую востребованность мгновенных платежей по ссылке или QR-коду.

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