В Пермском крае появилась новая мера поддержки предпринимателей сферы креативных индустрий Они могут получить заёмное финансирование по льготной ставке Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

По инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина, в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», в регионе начала действовать новая мера, направленная на поддержку бизнесменов из креативной сферы. Юрлица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться микрозаймом «Креативный» по льготной ставке 1,5% годовых.

Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, его можно оформить на исполнение контракта (пополнение оборотных средств) по ФЗ № 223 и 44. Максимально можно получить до 1,5 млн руб. на срок до 18 месяцев. Также заём предоставляется на развитие бизнеса. В этом случае максимальный размер составит 5 млн руб. на срок до 36 месяцев.

Воспользоваться новой мерой поддержки могут представители сферы креативных индустрий из самых разных направлений, включая рекламу, гастрономию, IT-технологии и т.д. Полный список находится по ссылке.

По словам директора Микрофинансовой компании Пермского края Ольги Травниковой, сегодня предприятия творческой сферы показывают устойчивый рост, создавая продукты с высокой добавленной стоимостью и формируя новые точки экономического развития.

«Новая программа поддержки призвана обеспечить представителям креативного бизнеса доступ к финансовым ресурсам, необходимым для масштабирования проектов, внедрения инновационных решений и укрепления конкурентных позиций на российском и международном рынках», — добавила она.

В Агентстве по развитию МСП отметили также, что мера будет способствовать росту устойчивых бизнес-проектов в этой сфере. А это — новые рабочие места и повышение инвестиционной привлекательности Пермского края.

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