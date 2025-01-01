С 1 октября 2025 года банкам потребуется на единицу кредита меньше единицы депозита Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ставки по депозитам при снижении ключевой ставки будут снижаться более быстрыми темпами, сообщил в интервью радиостанции Business FM первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он пояснил, что в сентябре-октябре можно было открыть депозит по ставке, превышающей ключевую ставку, тогда она была на уровне 21%. 2025 год принципиально отличается от 2024-го в двух аспектах.

«Первый аспект — меньший спрос на кредитные ресурсы, а следовательно, меньше депозитов нужно для финансирования этого спроса. Второй аспект — с октября 2025 года (уже официально анонсировано) вступает в силу новый национальный норматив вместо Базельского, который вызвал гонку за пассивами», — объяснил Дмитрий Пьянов.



По его словам, регулирование кредитования будет ослаблено, с 1 октября банкам потребуется на единицу кредита меньше единицы депозита. А в августе, после июльского заседания, по мнению эксперта, ставки будут примерно на два процентных пункта ниже, чем сейчас.

Он добавил, что 25 июля состоится заседание Центрального банка, которое будет сопровождаться решением по ставке и краткосрочными прогнозами.

«По нашим прогнозам, по итогам июня историческая июньская инфляция, приведённая к году, будет иметь 4% с десятыми (не реальная годичная инфляция, а экстраполяция месячной на год вперёд). То есть по крайней мере оптическое достижение таргета в 4% при пересчёте на год по итогам июня будет происходить. И дальше — ожидание, как совет директоров Банка России 25 июля отреагирует на это», — резюмировал топ-менеджер.

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