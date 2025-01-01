К 2028 году доля пяти крупнейших ритейлеров России может вырасти до 48% Инвестиции в АПК и потребительский сектор остаются ключевыми направлениями роста Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В области потребительского сектора отмечается рост выручки компаний благодаря рекордным показателям реальных доходов населения. Прогнозируется, что к 2028 году доля пяти крупнейших ритейлеров вырастет с 38 до 48%. Об этом сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на полях ПМЭФ-2025.

Что касается агропромышленного комплекса, общий долг предприятий АПК перед банками на конец 2024 года составил 5,3 трлн руб., при этом объём финансирования через государственные программы остаётся на уровне 500-600 млрд руб. Инвестиции в АПК за прошлый год составили около 1 трлн руб., что указывает на соотношение государственного и частного финансирования примерно один к одному.

Эксперт отметил, что компании сталкиваются с высокими ставками рыночного финансирования и ограничениями доступа к международным рынкам. Тем не менее, наблюдается интерес со стороны ближневосточных и китайских инвесторов, что является позитивной тенденцией для привлечения капитала.

Россия занимает небольшую долю в импорте продовольствия у дружественных стран: 3% в Китае, 4% в Индии и около 6% в странах Африки. В связи с этим банк акцентирует внимание на необходимости расширения присутствия российских товаров на этих рынках.

По мнению Виталия Сергейчука, эффективным инструментом для реализации проектов в АПК, включая строительство новых мелиоративных систем и образовательных учреждений для подготовки специалистов, может стать механизм промышленных концессий и ГЧП.

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