В следующем году МРОТ в России составит более 27 тысяч рублей Это приведёт к росту заработной платы примерно у 4,6 млн работников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 2026 году минимальная оплата труда в Российской Федерации планируется на уровне выше 27 тыс. руб. Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости.

На текущий момент установленный на федеральном уровне МРОТ равен 22,4 тыс. руб.

Ожидается, что увеличение МРОТ приведёт к росту заработной платы примерно у 4,6 млн работников.

Котяков отметил, что, согласно расчётам, ведомство успешно продвигается к реализации задачи, поставленной президентом РФ, — увеличить МРОТ к 2030 году до 35 тыс. руб.

Отметим, региональные власти имеют право устанавливать собственный размер минимальной зарплаты, но он не может быть меньше общероссийского показателя. В Пермском крае МРОТ выше общероссийского. С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в Прикамье с учётом районных коэффициентов 1,15 и 1,2 составляет 25 806 и 26 928 руб. соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.