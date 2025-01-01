Идею дополнительного отпуска при эмоциональном выгорании поддерживают 59% пермяков Четверть опрошенных отрицают существование подобного состояния Поделиться Твитнуть

Антон Орлов, возглавляющий Институт исследования актуальных политических вопросов, выступил с инициативой о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска длительностью до недели для работников, испытывающих эмоциональное выгорание. Подтверждать данное состояние предлагается посредством медицинского освидетельствования.

Согласно результатам опроса SuperJob, большинство жителей Перми (59%) положительно оценили предложение, признавая при этом возможные злоупотребления.

Четверть опрошенных (26%) выразили несогласие, указывая на перекладывание рабочей нагрузки и сомнения в объективности диагностических процедур, а также отрицая существование подобного диагноза.

Затруднились с ответом 15%, выражая скептицизм относительно заинтересованности работодателей в предоставлении подобных отпусков.

Поддержка инициативы примерно одинакова среди мужчин и женщин. Наибольшую поддержку она находит у молодёжи до 35 лет (77%), в то время как в возрастной группе 35-45 лет этот показатель составляет 45%. Некоторые представители молодого поколения считают предложенный срок недостаточным, предлагая увеличить его до двух недель.

Граждане с ежемесячным доходом, превышающим 100 тыс. руб., чаще поддерживают идею (70%) по сравнению с теми, чей доход ниже.

Среди тех, кто лично сталкивался с профессиональным выгоранием, за предоставление восстановительного отпуска выступают 64%, в то время как среди тех, кто не испытывал подобного состояния, поддержка составляет 28%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.