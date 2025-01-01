Энергетики провели электричество в новый зоопарк Перми На объекте установлены три комплектные трансформаторные подстанции Поделиться Твитнуть

Специалисты пермского подразделения «Россети Урал» завершили работы по электроснабжению нового зоопарка в Перми, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе компании.

В соответствии с договором о технологическом присоединении, энергетическая компания установила три комплектные трансформаторные подстанции общей мощностью 7,5 МВА и проложила свыше 6 км кабельных линий напряжением 6 кВ. Кроме того, были проведены необходимые работы на подстанции 110 кВ «Андроновская», обеспечивающей питание нового зоопарка, что позволило предоставить заявленную мощность в размере около 4 МВт.

Строительство нового зоопарка в Перми ведётся с 2017 года в м/р Нагорном по адресу: ул. Свиязева, 17в. Зоопарк, занимающий площадь 26 га, представляет собой природный ландшафтный парк с пятью вольерными комплексами: «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Африканская саванна» и «Тропический рай и страна обезьян». Новый пермский зоопарк рассчитан на приём 500 тыс. посетителей в год. Открытие его намечено на лето 2025 года.

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