Алёна Бронникова Минприроды Прикамья выставило на аукцион 48 лесосек для субъектов МСП Объём заготовки древесины – 108 тысяч кубометров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на аукцион выставлено 48 лесосек с объёмом заготовки древесины 108,6 тыс. куб .м. Об этом сообщает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья.

Аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства состоится 26 июня на платформе «Сбербанк-АСТ». Дата окончания срока подачи заявок — 24 июня.

Лоты находятся в границах 19 лесничеств (Березниковского, Вайского, Гайнского, Горнозаводского, Добрянского, Закамского, Кизеловского, Косинского, Кочёвского, Красновишерского, Куединского, Кудымкарского, Очёрского, Пермского, Соликамского, Чайковского, Чердынского, Юрлинского и Юсьвинского). Все они предназначены под сплошную рубку спелых и перестойных лесных насаждений.

Начальная стоимость за лот варьируется от 441,7 тыс. (2 га в Ильинском участковом лесничестве) до 5,5 млн руб. (35/33,9 га в Лологском участковом лесничестве).

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