В Перми завершается ремонт двух участков улицы Куйбышева Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми подходит к концу реконструкция ул. Куйбышева на отрезках от Советской до Монастырской и от Ленина до Екатерининской. Эти работы осуществляются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», напомнили в Министерстве транспорта Пермского края.

В рамках ремонта строители демонтировали старое дорожное полотно, уложили первый слой асфальта и частично обновили пешеходные зоны, адаптировав их для людей с ограниченными возможностями.

В соответствии с планом, осталось нанести дорожную разметку и заменить устаревшие дорожные знаки. В настоящее время образцы асфальта, взятые с отремонтированных участков, подвергаются лабораторным исследованиям.

В ведомстве напомнили, что вдоль ул. Куйбышева располагаются важные социальные объекты, такие как Пермская краевая филармония и её большой зал, гуманитарный факультет Пермского медицинского университета имени Е.А. Вагнера, здания Краевой клинической больницы, стадион «Динамо» и др.

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